شاهد.. فيفي عبده “تطير” في وصلة رقص جديدة

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو رقص جديد لها عبر حسابها على انستغرام.

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وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص بعباءة حمراء على انغام اغنية “يا طير يا مسافر لقمرنا” للفنان اللبناني وائل جسار.

وكعادتها تفاعلت فيفي عبده مع كلمات الاغنية واللحن حيث ظهرت في احد مقاطع الاغنية وهي تمثل الطيران.

وقد تعرضت فيفي عبده لعديد من الانتقادات بعد هذا الفيديو اذ اعتبر البعض انها دائما تقدم نفس الرقصة حيث كتبت احدى متابعاتها “نفس الرقصة يوميه بس ملابسه تغيرها😅”.

بينما اشاد البعض الاخر بفيديوهات فيفي عبده معتبرين انها تمدهم بالطاقة الايجابية حيث كتبت احداهن: “سلام عليكي يا فوفا انت بتدينا طاقة إيجابية ربنا يحميكي ويخليكي لينا يا مزة الرقص الشرقي”.