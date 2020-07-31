حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الاضحى المبارك كاشفة عن تواجدها حاليا في لبنان.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع مصور عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تحمل باقة من الورود وقالت: “انا موجودة في لبنان دلوقت وان شاء الله حسافر على مصر الصبح وعايزة اقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين اضحى مبارك علينا وعلى الامة العربية وعلى مصر ام الدنيا”.

وتابعت فيفي عبده “انا كنت واعداكم الاغنية بتاعتي حتنزل في العيد انا حنزلها صوت لاني ما لحقت اصورها” وتابعت “هي الاغنية بتقول اللي بجمالي تفعل افعالي واللي مش عاجبها من شعرها اجبها” ثم ظهرت بعدها وهي تغني مقطع من الاغنية.