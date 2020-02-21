الصفحة الرئيسية فن شاهد فيفي عبده تنشر فيديو جديدًا لـ «شيرين».. والأخيرة ترد: “خمسة مواه”

شاهد فيفي عبده تنشر فيديو جديدًا لـ «شيرين».. والأخيرة ترد: “خمسة مواه”

بواسطة -
0 15

نشرت الراقصة فيفي عبده، اليوم الجمعة، فيديو جديدًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت فيفي، على مقطع الفيديو: “حبيبة قلبي شيرين دايماً فاكراني.. بحبك يا أجمل قلب.. وأجمل صوت يا بنت مصر الأصيلة”، وكانت الفنانة “شيرين”، في مقطع الفيديو، تقول وهي تبحث عنها وسط الحضور: “مين القمر ده، والله افتكرتك فيفي عبده شبهها بالضبط، خمسة مواه”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.