شاهد فيفي عبده تنشر فيديو جديدًا لـ «شيرين».. والأخيرة ترد: “خمسة مواه”

نشرت الراقصة فيفي عبده، اليوم الجمعة، فيديو جديدًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وكتبت فيفي، على مقطع الفيديو: “حبيبة قلبي شيرين دايماً فاكراني.. بحبك يا أجمل قلب.. وأجمل صوت يا بنت مصر الأصيلة”، وكانت الفنانة “شيرين”، في مقطع الفيديو، تقول وهي تبحث عنها وسط الحضور: “مين القمر ده، والله افتكرتك فيفي عبده شبهها بالضبط، خمسة مواه”.