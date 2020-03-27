شاهد.. فيفي عبده عن محبة الناس لها: “الحب بيجي زي القضا”

أطلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في لقاء مباشر مع الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر برنامجها “Side Talks with Maya”.

في البداية تحدثت فيفي عبده عن محبة الناس لها قائلة: “زي حب الست والراجل بيجي زي القضا فمثلا يمكن تقابلي واحد في محطة بنزين يبصلك وتبصيله اتزوجتيه”.

وعن الطاقة الايجابية، قالت فيفي عبده “انا عندي مشاكل جامدة جدا ما يتخيلها العقل ابدا، الناس فاكريني اني قاعدة حاطة المزيكا اربعة وعشرين ساعة والسيجاة في ايدي”.

وتابعت فيفي عبده “لكن انا بقول الناس اللي فيها مكفيها لسه حطلع اقولهم مصايب اكثر فهم عندهم ما يكفيهم فبقول احاول اطلع اضحك وارقص لاني انا بحب الرقص جدا”.