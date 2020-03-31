شاهد… فيفي عبده في إطلالة جديدة: “أنا وسعت عيني ونفخت بوقي”

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمطع فيديو طريف ظهرت فيه بكشل مختلف.
واستعملت فيفي عبده احد الفيلترات التي اظهرتها بعينين وفم كبيرين وقالت: “اسكوزي يا جماعة ما تأخذونيش انا رحت وسعت عيني ونفخت بوقي وعملت التجميل كالعادة”.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “جت الحزينه تفرح ملقتلهاش مطرح بعد ما صرفت القرشين اللى حيلتى على جمالى …جت المكرونا ولا الازنيا دى قالتلنا ستاى ات هوم #stay_at_home الحل ايه دلوقتي وحدى قاعده فى البيت اسكوزمى بقي وشوفوا الحل ايه وابعتولى عشان خلاص هطق من جنابي “.