شاهد.. فيفي عبده في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة استعدادا لبرنامجها الجديد الذي سيعرض على قناة mbc cinq.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير وعلقت قائلة: “‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا انتظروني بمشيئة الله ام بي سي ‏سنك MBC 5 Cinq .. ده من احدث فوتوشوت ليا مع المصور شريف قمر”.

وكانت فيفي عبده قد كشفت بعض التفاصيل عن برنامجها الجديد اقئلة أن التركيز سيكون على الضيوف المغاربة وشمال إفريقيا باعتبار قناة mbc5 موجهة للشمال الإفريقي، موضحةً أنها تستضيف نجومًا عربًا أيضًا وسيتم إيقاعهم في مقالب كوميدية.