شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص بالمغربي: “خمسة بزاف”

اعادت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده نشر فيديو قام بتعديله احد متابعيها من المغرب وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص بجلابية خضراء مع تركيب موسيقى مغربية شعبية عليه بينما علق صاحب الفيديو: “فوفا يا فوفا انا مُصر ارقصها مغربي “.

بدورها علقت فيفي عبده على الفيديو: “بحب ملك المغرب و شعب المغرب بزاف بزاف خمسة بزاف”.

يذكر ان فيفي عبده دائما ما تحرص على اظهار حبها الى البلدان والشعوب العربية، علي طريقتها، حيث سبق وان نشرت وصلات رقص لها على اغان عراقية ولبنانية وخليجية.