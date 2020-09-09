شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة خصصتها لتحية الشعب العراقي.

وظهرت فيفي عبده وهي ترقص على شرفة منزلها على انغام اغنية عراقية وعلقت كاتية: “تحية مني لشعب العراق.. تحية من الساحل الشمالي لشعب العراق اللي بحبه من كل قلبي الاغنية للمطرب نور الزين وحبيتها اوووي”.

وكانت فيفي عبده قد نشرت قبل يومين مقطع اخر ظهرت فيه وهي ترقص على شاطىء البحر وجهت من خلاله التحية الى الشعب المغربي حيث علقت عليه كاتبة: “‏يا صباح الفل من الساحل الشمالي ‏تحية مني لشعب المغرب بحبكم اوي”.

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