شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من كواليس مشاركتها في برنامج “اغلب السقا” الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، في غرفة الملابس وهي ترقص على انغام اغنية “يا واد يا تقيل” للفنانة الراحلة سعاد حسني وعلقت كاتبة: “‏الرقص ده يوم تصوير حلقة برنامج اغلب السقا بحبكم اوي”.

وكانت الفنانة رزان مغربي، مقدمة برنامج “اغلب السقا”، قد وصفت حلقة فيفي عبده بأنها كانت من اصعب الحلقات بالنسبة لها وقالت “حلقة فيفي عبدو كنت أشجعها طوال الوقت، لأنني أشجع الضيف منذ بداية البرنامج وتحمّست هي كثيراً كي تكسب” مؤكدة ان هذه الحلقة كانت تتطلب جهدا لضبطها.