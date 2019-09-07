شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص مثيرة على الشاطىء: “اوعى وشك”!

اطلّت الفنانة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ على جمهورها بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص، مرتدية فستان ذهبي على شاطىء البحر.

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وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏أوعا وشك انا مش هاغشك الساحل الشمالي بحبك اوي❤️”.

الا ان فيفي تعرّضت لعدد كبير من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين، اذ انهم دعوها باحترام عمرها، فمنهم من قال: “والله عيب عليكي ” ، “يا فيفي راعي سنك شوية”.

الجدير ذكره ان فيفي عبده كشفت مؤخرا عن خطوة جديدة تخوضها في حياتها، وأشارت الى أنها أطلقت صالوناً ثقافياً إجتماعياً بعنوان “صالون فيفي عبده”.

واشارت عبده الى ان الصالون الثقافي الإجتماعي مخصص لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالحياة الأسرية.