شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد من صالونها.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص الى جانب مغني المهرجانات عمر كمال الذي كان يغني اغنية “الحب اللي كان” للفنانة السورية وردة.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “‏يا صباح العسل النحل ‏ ‏الراس صديق من صالون فيفي عبدو بحبك اوي ” بدوره علق عمر كمال كاتبا “نجمة مصر” ليرد عليه احد المتابعين: “وصلت يا عمر التاريخ هيكتب اسمك انك ظهرت مع فيفى”.

يذكر ان عمر كمال يستعد لطرح احدث اغانيه والتي تحمل اسم “الغربة” وتتحدث عن قصة شاب مصري في الغربة قائلا انها قصة مأساوية لأنه أيضا كان يعمل بالخارج.

أما فيفي عبده فقد تحدثت منذ ايام قليلة عن مرورها بفترة كأبة اذ نشرت صورة لها وعلقت كاتبة: “‏الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللى بيحبوني هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمى انجوى خليك جود بوى مش مهم مين اللى سمايل فى الاخر لف يوووو “.