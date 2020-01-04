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شاهد.. فيفي عبده ورغدة بالاسود في عيد ميلاد الهام شاهين

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فيفي عيده والهام شاهين

فيفي عيده والهام شاهين

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على انستغرام من عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين الـ 59.

وظهرت فيفي عبده في الصور برفقة الهام شاهين و الفنانة السورية رغدة وكان لافتا ارتدائهم جميعا فساتين سوداء اللون.

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كل سنة و حبيبتي الهام شاهين بخير و صحة و سعادة دايماً يا رب 🎂❤️❤️❤️❤️❤️🙏🏼

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وعلقت فيفي عبده على الصور قائلة: “.كل سنة و حبيبتي الهام شاهين بخير و صحة و سعادة دايماً يا رب 🎂❤️❤️❤️❤️❤️🙏🏼”.

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