شاهد : في ذكرى الأربعين .. إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من زيارتها لقبر الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” .
ويأتي ذلك حيث تحل اليوم ذكرى الأربعين أي مرور 40 يوما على رحيل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر 2019 إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية .
وظهرت إلهام شاهين في الصورة من أمام مدفن أسرة الفنان الراحل أحمد زكي والموجودة على طريق الواحات .
وكتبت إلهام في تعليقها على الصورة قائلة : ” النهاردة أربعين هيثم أحمد زكي الله يرحمه .. نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه ” .
وانهالت التعليقات على الصورة من جانب المتابعين التي تضم الدعوات لهيثم أحمد زكي بالرحمة والمغفرة .
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النهارده أربعين هيثم أحمد زكى الله يرحمه . نسألكم الدعاء و الفاتحه عل روحه