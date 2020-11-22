أشعلت الفنانة المصرية آيتن عامر، الجدل عبر السوشال ميديا، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه مع زوجها محمد العزب وهما يتبادلان قبلة رومانسية خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ34 يوم أمس السبت، والذي أقيم بمنزلها وسط حضور عدد من أصدقائها.

وأظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على السوشال ميديا، آيتن عامر وهي تطفئ الشمع، ليدخل زوجها ممسكًا بهدية ومهنئًا إياها بعيد ميلادها، إذ يقوم بتقبيلها من خدها ولكن صديقتها أصرت على أن تقبله قبلة رومانسية، وهو ما فعلته.

كما نشرت آيتن عبر حسابها الشخصي بإنستغرام، مجموعة من صور حفل عيد الميلاد، وعلقت عليها: “شكرا لكل اصحابي أحلى عيد ميلاد في الدنيا”، ليعلق زوجها: “كل سنة وانتي طيبة ياقلبي وعقبال مليوون سنة”.

وقد أثار الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ففي حين حرص عدد كبير من المعلقين على تنهئة ايتن عامر بعيد ميلادها غير ان الكثيرين استفزهم مشهد القبلة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “قله حيا والاقل منهم حيا هي اللي تبغاهم يبوسو قدامها وتقولهم بوسو بقا ” و “عرفنا إنكم بتحبوا بعض بس العيب على اللي بتصور هي اللي طلبت منهم كده.. صراحة حاجة مفيهاش رومانسية خالص دي قلة أدب وبجاحة وتقليد أعمى للغرب”.