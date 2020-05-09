شاركت الاعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استعرضت فيه تحضيراتها ليوم القرقيعان.

واستعرضت حليمة بولند في الفيديو مجموعة من ليرات الذهب وقالت: “هذه السنة قرقيعاني ما حيكون لاهلي واصدقائي كالعادة بل سيكون للاسر المتعففة من اخواننا البدون سأحطلهم مؤونة غذائية وبداخلها ليرة ذهب توصلهم ان شاء الله وتكون يا رب فرحة لهم تسعدهم”.

يذكر ان يوم القرقيعان أو قرقاعون في البحرين أو قرنقعوه في قطر أو القرنقشوه في عمان، هو تقليد سنوي ومناسبة دينية يُحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي إضافةً إلى العراق وغيرها من الدول الإسلامية بمنتصف شهري رمضان وشعبان خلال ليالي 13 و14 و15 من ذات الشهر.