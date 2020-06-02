نشر الفنان السوري “قصي خولي” فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهر فيه بشعر طويل “مجدّل” ومكياج غريب، بدي فيه وكأنه شخصية تاريخية أو من المحاربين القدماء الساموراي اليابانيين، مثيراً بهذا اللوك جدلاً كبيراً بين متابعيه ومحبيه .

وذكرت تقارير صحفية أن خولي يشارك في بطولة مسلسل، مؤلف من عدة حلقات مع عدد من النجوم، حيث ستخصص كل حلقة لنجم أو نجمة، وتتناول حلقاته مواضيع تتعلق بالوضع الراهن الذي يمرّ به العالم نتيجة انتشار وباء “كورونا”، وكذلك ستتم مناقشة أمور لها علاقة ببطالة الشباب في الدول العربية .

الفنان “قصي خولي” بلوك غريب

وعلّق قصي علي هذا الفيديو قائلا: ” تجربة جريئة وجديدة ومختلفة حبيت كون مساهم فيها مع مجموعة من الشباب المتحمس لصنع شيء جديد ومختلف، اتمنى تكون جديرة بالنجاح والمشاهدة قريبا بعطيكم كل التفاصيل”.

يُذكر أن الفنان قصي خولي، يشارك في مسلسل”2020″ مع النجمة نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بعد نجاح مسلسلهما “خمسة ونص” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق 2019، إلا أن المسلسل الذي يحمل إسم “2020” كان من المفترض أن يتم طرحه ضمن الموسم الرمضاني السابق لعام 2020، إلا أن الحجر المنزلي المتّبع للحد من إنتشار فيروس كورونا في لبنان ساهم في تأخير التصوير وتأجيل العمل في المسلسل.