اشتهر بوسامته وطلته المميزة، بالرغم من تخطيه سن الـ 78 من عمره، لا يزال يحتفظ بعدد كبير من المقومات الشبابية، الفنان مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين فهمي الملقب “بالولد الشقي”، والذي اشترك معه مصطفى في بعض من سمات هذا اللقب، والتى منها انطلاقهما الدائم وحبهما للحياة وللنساء أيضا، حيث تعددت زيجاتهما حيث تزوج مصطفى 3 مرات وأنجب ولد وبنت،

ومؤخرًا إنتشرت عبر مواقع التواصل وعدد آخر من المواقع الفنّية، صورتين إحداهما للفنان مصطفى فهمي في شبابه مع زوجته الاولى وإبنيه، والأخري لإبنه «عمر» عندما كبر وأصبح شابًا وسيمًا ويُشبه والده إلي حد كبير. والتقطت تلك الصورة الاخيرة لإبن مصطفى فهمي مع إبنة عمه منة حسين فهمي، ولاقت تلك الصور تفاعلًا كبيرًا.

مصطفى فهمي مع زوجته الإيطالية وإبنيه

وتزوج الفنان مصطفى فهمي امرأة إيطالية الجنسية تُدعى أرينا، وذلك فى بداية حياته، وأنجب منها “عمر ودينا”، وتعد هذه الزيجة هي الأطول مدة، حيث استمرت الى أكثر من عقدين من الزمن، أي ما يقرب من 21 عامًا.

منة حسين فهمي مع إبن عمها عمر مصطفى فهمي

ثم تزوج بعدها من الفنانة ​رانيا فريد شوقي، وذلك عام 2007، إلا أن تلك الزيجه لم تدم طويلا، حيث نشأت خلافات بينهما، انتهت بطلاقهما في هدوء وذلك عام 2012، ثم جاءت أحدث زيجاته وكانت من الإعلامية اللبنانية ​فاتن موسى،​ فى شهر ديسمبر عام 2017، ولا يزال زواجهما قائمًا حتى الآن.



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وعلي الصعيد الفنى، يجسد مصطفى فهمي ضمن أحداث “مسلسل الحرير المخملى” شخصية مسئول كبير، وذلك خلال فترة التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وانتهى فهمى من تصوير عدد كبير من مشاهده بالعمل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية “الحرير المخملي” لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

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