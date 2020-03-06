شاهد.. كاتي بيري تستعرض حملها من خطيبها أورلاندر بلوم بكليب “Never Worn White”

طرحت النجمة العالمية كاتي بيري أحدث كليباتها بعنوان “Never Worn White” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب>

وفاجئت النجمة العالمية كاتي بيري متابعيها خلال المشاهد الأخيرة بالكليب، بظهورها بفستان أبيض واستعراضها حملها في طفلها الأول من خطيبها النجم أورلاندو بلوم بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية منذ عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي.

وسبق لبيري وأن أوضحت سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية.

كان الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قد قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن.