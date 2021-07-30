لم تستطع الفنانة المصرية كارمن سليمان أخفاء انفعالها أثناء بث مباشر عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان أساءت فهم سؤال من احدى متابعاتها وظنت أنها تسألها عن رقم هاتف زوجها مصطفى جاد.

وفي التفاصيل، فقد وجهت احد متابعات كارمن سليمان سؤالا لها كاتبة: “اسم روجك بليز ورقمه” في إشارة الى احمر الشفاه الذي تضعه غير ان كارمن قرأت الرسالة بشكل خاطىء وظنت أنها تسأل عن رقم هاتف زوجها.

وجاء رد كارمن على الشكل التالي: “طب في حاجة تحبي أقولها له ولا ايه؟ يعني تحبي اديلك رقمه بقى وتعيشي حياتك؟”.

على الجانب الفني، تقدم كارمن سليمان أغنية جديدة لفصل الصيف بعنوان “لعبتي” وهي من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفى العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر ماهر صلاح ومن انتاج سوني ميوزيك الشرق الأوسط. وهي أغنية ايقاعية أدتها كارمن بصوتها المميز.

وكشفت كارمن أن قصة الأغنية مستوحاة من لقائها مع زوجها الملحن مصطفى جاد. ويقول مطلع الأغنية: “عمرك ما شفت واحدة ‎بتحب واحدة واحدة؟ ‎اياك فاكرنى سهلة ‎فى صبر والا..محتاج مساعدة”.