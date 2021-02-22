نشرت الفنانة الهندية ” كارينا كابور ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن إستقبالها لمولودها الثاني من زوجها النجم الهندي ” سيف علي خان ” .

وظهر في الصورة قلب أزرق مكتوب به : ” it’s a boy ” في إشارة إلى جنس المولود .

وكتبت كارينا كابور في تعليقها على الصورة : ” إنه ولد .. 21 / 2 / 2021 .. إنه طفل رضيع .. تيم له أخ طفل ” .. دون أن تكشف عن إسم رضيعها بعد .

يذكر أن كارينا وزوجها كانا قد أعلنا عن نبأ حملها في طفلهما الثاني في شهر أغسطس الماضي ولديهما طفل يدعى ” تيمور ” ولد في عام 2016 .