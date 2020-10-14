احتفلت الفنانة الكوبية – الأميركية كاميلا كابيلو بأصولها اللاتينية على طريقتها من خلال مقطع فيديو راقص نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت كاميلا كابيلو على الفيديو كاتبة: “لأنه شهر التراث اللاتيني ولأن مصصمي رقصاتي الذين هم ايضا عائلتي اطلقوا خط ملابس جديد فأنا هنا لدعمهم بهذه الملابس”.

وقد اشعل هذا الفيديو لـ كاميلا كابيلو تطبيق اسنتغرام حيث حظي بأكثر من ستة مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره.

يذكر أن كاميلا كابيلو تتابع تصوير فيلم “Cinderella”، الذي تشاركها فيه نجمة الهيب هوب ميسي إيليوت، مع الالتزام بالإجراءات الصحية في المملكة المتحدة.