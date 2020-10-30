فاجىء مغني الراب الامريكي كاني ويست، زوجته نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في ذكرى ميلادها الأربعين بهولوجرام لوالدها الراحل، المحامي روبرت كارداشيان.

ونشرت كيم كاردشيان مقطع فيديو ظهر فيه الهولوجرام الخاص بروبرت كارداشيان، وهو يعايد ابنته بذكرى ميلادها، ويقول: “لقد أتممتِ عامك الأربعين، لقد أصبحتم جميعكم كبارًا، تبدين جميلة كما كنتِ وأنتِ طفلة صغيرة، أنا أحرسك أنتِ وأخوتك وأطفالكم”.

وتابع روبرت كارداشيان الحديث عن بعض الذكريات العائلية الخاصة، وأشاد بكيم ودورها كأم مع أطفالها، وأبدى إعجابه -أيضًا- بدراستها الحقوق، لدعم تراثها الأرميني.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

وأيضًا، ذكر كاني ويست، أنه أكثر الرجال عبقرية في العالم، بعد هديته المميزة لزوجته في ذكرى ميلادها؛ فقد لاقى فيديو الهولوجرام إعجاب المتابعين، حيث تمت إعادة مشاهدته أكثر من 500 ألف مرة في أقل من ساعة واحدة.

اشتهر روبرت كارداشيان بعد توليه قضية أوجيه سيمبسون، لاعب كرة القدم الشهير والمتقاعد في عام 1995، المتهم بقتل زوجته؛ ومن هنا بدأت عائلة كارداشيان يذيع صيتها، وتصبح تحت الأضواء.

لدى روبرت كارداشيان، وكريس جينير ثلاث بنات: كلوي، و كيم، وكورتني، ولكنهما انفصلا في عام 1991، وتزوجت كريس من بروس جينر، المتحول الآن لكاتلين جينر، وأنجبت كايلي وكيندال.

فارق روبرت كارداشيان الحياة منذ 17 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان يبلغ من العمر حينها 59 عامًا، فيما كان عمر كيم 23 عامًا.