استعرضت الفنانة السورية كندة حنا مهاراتها في رياضة تايكوندو وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت كندة حنا في الفيديو أثناء تدربها مع ابنتها على حركات رياضة التايكوندو وعلقت كاتبة “الابنة مثل والدتها”.

على جانب اخر، لفتت كندة حنا الأنظار بإطلالة من تنسيق الستايلست هبة كنعان، اعتمدتها خلال أحدث جلسة تصوير أجريت لها بعدسة المصوّر وسيم محمد وبدت فيها بلوك يجمع بين حضارة البدو ومظهر الغجر مع لمسات معاصرة، اهتم فيها خبير الجمال ميلاد حنون بالشعر والمكياج وارتدت فستاناً طويلاً باللون البرتقالي الصاخب تم تصميمه بطبقات عدة. وأضافت إليه توربان باللون نفسه. كما زينته بغطاء للفم والأنف باللون الذهبي وبقلادة ذهبية متعددة الطبقات.