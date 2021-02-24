شاركت الفنانة السورية كندة حنا متابعيها على انستغرام بمطقع فيديو عفوي وطريف جمعها بالممثلة القديرة صباح الجزائري من كواليس مسلسل “الكندوش” أظهرتا من خلاله علاقتهما القوية.

وخلال الفيديو سألت صباج الجزائري كندة حنا عن سبب صمتها لترد الأخيرة بأنها تشعر بالبرد، لتعاود الجزائري الحديث على أنها هي أيضاً تشعر بالبرد وعرضت على حنا أن تقدم لها معطفها لتجيبها حنا بخجل وامتنان: “تقبري قلبي”.

وبررت الفنانة حنا هذا الشعور بالبرد خلال الفيديو مبينة أنه تم تصويره الساعة الثالثة صباحاً أثناء تواجدهما في منزل عربي في العاصمة السورية دمشق مضيفة أنها والجزائري متواجدتان في هذا البرد القارس حيث تواصلان تصوير شخصيتيهما في مسلسل الكندوش.

وعلقت كندة حنا على الفيديو كاتبة: ” الصبوحة القمر وانا مبارح من كواليس تصوير مسلسل الكندوش .. مافي احلى من الشغل قدام النجمة القديرة #صباح_الجزائري يسعد مساكن #رمضان2021″

يذكر أن مسلسل “الكندوش” تأليف حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين وإنتاج مجموعة ماهر برغلي للإنتاج الفني.