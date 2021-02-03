شاركت كنزي، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد لها ظهرت وهي ترقص برفقة صديقتها.

ونشرت كنزي مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله برفقة صديقتها وهي ترقص، وفي مقطع فيديو آخر ظهرت وهي تضع مساحيق التجميل.

وتفاعل متابعو كنزي مع الفيديو في التعليقات من أصدقائها وبعض المتابعين: «فيكي شبه من دنيا سمير غانم.. كأنك زينة مامتك.. بقيتي شبه جنيفر لوبيز مش محتاجة مكياج.. أنتي حبيبتي».

يذكر ان كنزي من محبي الرقص ودائما ما توقم بمشاركة متابعيها بمقاطع فيديو رقص لها.

وكانت كنزي نشرت قبل أيام، صورة قديمة لها مع والدتها زينة عاشور. كما أثارت الجدل بنشرها صورة جمعتها بشاب يدعى بادر الرملي حيث وظهرت في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، وأرفقت تعليقًا على الصورة «كل سنة وأنت طيب».