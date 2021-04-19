أعادت مجموعة من الحسابات الفنية الناشطة المعنيّة بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، نشر عدة صور لـ (أدهم) إبنة الفنانة “سماح أنور”، الذي أخفته لمدة سنوات عن الأعلام، وإدّعت أنه إبنها بالتبنى وليس إبنها الحقيقي. إلي أن كشفت الحقيقة وأسباب أخفاءها، لأول مرة من خلال “برنامج شيخ الحارة“.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، مع تلك الصور التى شهدت ظهور نجلها الوحيد بعدما أصبح شابًا، بشكلٍ لافت، حيث أثنوا علي وسامة إبنها الشاب وأشاروا إلي أنه لا يشبهها بشكلٍ كبير.

وكانت الفنانة سماح أنور «55 عامًا» قد كشفت مؤخرًا اسرارًا صادمة عن علاقتها بإبنها الوحيد«أدهم» بعدما رفضت في البداية الحديث عنه باعتباره شأن يخصه هو ولكنها تحدثت عن علاقتها به وذلك خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامجها الشهير «it’s Show Time» المذاع عبر فضائية «cbc».

وأشارت «أنور» أنها تزوجت في السر لترضي والديها حيث رفضا زواجها في البداية، وطلبا منها أن يكون زواجها في السر حتى لا تتعطل مسيرتها الفنية كونها كانت في قمة تألقها الفني في هذه الفترة، مؤكدة أنها تزوجت زوجها السابق وكانت «تستلطفه» وكانا أصدقاء لدرجة كبيرة جدًا، وأنه كان يحبها ولكنها لم تعتبر زواجها عن حب ولكن عن «استلطاف».

وكشفت الفنانة سماح أنور عن أنها أخفت خبر إنجابها لترضي والديها خوفًا منهما على تعطل مسيرتها الفنية، وأنها أخفت خبر إنجابها لابنها الوحيد «أدهم» البالغ من العمر حاليًا 24 عامًا، وأشارت أن البعض كان يعرف أنه ابنها بالتبني، ولكنه كان يعرف أنه ابنها مشيرة أنها كشفت هذا السر في لقاء تلفزيوني سابق لها، ووجدت أنه لابد من الإعلان عن أن أدهم هو ابنها الحقيقي وليس بالتبني.

وعن خيانة زوجها قالت: “رأيت خيانة زوجي لي، ولكنني لم أواجهه، وذهبت لوالدتي وأخبرتها بقرار الانفصال، وكنت أعتقد أنها ستفرح، لعدم موافقتها على الزواج في البداية، ولكنها نصحتني أن أصبر على زوجي، ولكنني رفضت، واتخذت القرار”.

ونفت سماح أنور وجود أية علاقة عاطفية جمعتها بالفنان سمير صبري، مؤكدة أنه كان بمثابة الزميل والأستاذ الكبير، كما كشفت سر عدم زواجها مجددا، مؤكدة أنها لم تخض تجربة عاطفية منذ ما يزيد عن 24 عاما بعد إنجابها لابنها أدهم، وبررت عدم وقوعها في الحب بأنها ليست مستعدة لخوض التجربة مرة أخرى.

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