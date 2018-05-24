شاهد كيف إحتفلت صفاء سلطان بعيد ميلاد إبنتها!

إحتفلت الممثلة الأردنية ​صفاء سلطان​ بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة “أملي”، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة خاصة تجمعها بها، بالإضافة للقطات لـ”أملي” بسنوات عمرها الأولى.

وهنأت سلطان إبنتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: “ربي مايحرمني منك …كل عام وانتي حبيبتي وبنتي ورفيقتي وشريكتي وكل حياتي يانوارة حياتي وياشريكة ضحكاتي ودمعاتي وبيت اسراري …. املي انتي احلى شي صرلي بحياتي بحبك …. يلي خليتيني حس شو يعني ام واعرفه وافتخر وارفع. راسي انك بنتي”.

من ناحية أخرى، تشارك سلطان في الموسم الرمضاني الحالي، بالمسلسل السوري “وهم”، تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج محمد وقاف، ومن بطولة محمد الأحمد، ليليا الأطرش، زهير رمضان، عبير شمس الدين، وغيرهم.