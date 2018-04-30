شاهد كيف إحتفل محمد رمضان بـ4 مليون متابع!

إحتفل الممثل المصري ​محمد رمضان​ بتخطى عدد متابعيه على احد مواقع التواصل الإجتماعي، الـ4 مليون متابع.

ووجّه رمضان رسالة شكر لجمهوره، عبر فيديو نشره في صفحته الخاصة، قائلاً: “ثقة في الله وإن شاء الله نبقى 40 مليون قريبا”.

يُذمر أن رمضان يخوض الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل “​نسر الصعيد​”، ويشاركه البطولة وفاء عامر، سيد رجب، درة التونسية، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، دينا، محمد عز، مها أبو عوف، باسل الزارو، صبري عبد المنعم، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، أسماء جلال، وهاجر عفيفي، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج ياسر سامي.