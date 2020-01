شاهد .. كيف احتفلت كندة علوش بعيد زواجها الثالث

View this post on Instagram

الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام.. ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى الزواج صعب جداً ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي عالحلو والمر ويارب العمر كلو مع بعض.. 🙏🏻🙏🏻❤️❤️ @amryoussefofficial