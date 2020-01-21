شاهد .. كيف احتفلت كندة علوش بعيد زواجها الثالث

نشرت الفنانة ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة زوجها الفنان ” عمرو يوسف ” تعايده من خلالها بمناسبة عيد زواجهما الثالث .

وكتبت كندة علوش في تعليقها على الصورة قائلة : ” الزواج مو صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل .. الزواج طلعات ونزلات .. مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة .. بكي وضحك خناق وحب .. الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى ” .

وتابعت : ” الزواج صعب جدا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لأنو بيحتاج شغل وتفكير وصبر .. اليوم بيصيرو تلات سنين بحمد ربي على الحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض ” .