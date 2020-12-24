تداولت بعض الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” المهتمة بنجوم الفن والمشاهير صورة للمهندس ” سيف الدين أبو النجا ” شقيق الفنان ” خالد أبو النجا ”

والذي اشتهر بدوره في فيلم ” إمبراطورية ميم ” حيث جسد شخصية مصطفى الإبن الأكبر للفنانة ” فاتن حمامة ” .

وتضمنت الصورة صورة قديمة لسيف الدين أبو النجا ترجع لفترة شبابه وأخرى لشكله في الوقت الحالي حيث تغيرت ملامحه وبدت عليه ملامح التقدم في العمر .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير مشيرين إلى وجه الشبه الكبير بينه وبين شقيقه خالد أبو النجا .