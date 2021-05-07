أكدت الفنانة المصرية نهلة سلامة بأنها لا تتعمد ابراز مفاتنها بهدف الحصول على ادوار كما رفضت تصنيفها كممثلة إغراء.

وردت نهلة سلامة، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في حلقة امس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على “بيقولوا عنك بجحة وبتتعمدي تبيني مفاتنك وبيجبوكي في الأدوار عشان مبتقوليش “لأ”، بالقول: إنني شاركت في حوار، فممكن أحدهم استفزني فرديت عليه وقولت “أنا مزة” لكن أنا مش بجحة”.

وتابعت نهلة سلامة: “ممكن أكون غلطت في الرد بسبب الأسئلة المستفزة”. وأضافت أنها لم تصنف نفسها أبدا كممثلة إغراء قالت “الناس والصحافة هم الذين وصفوني بذلك”.

وعن سؤال “ممكن بيكون بياخدوكي في الأفلام عشان مبتقوليش “لأ”، أوضحت أنها كانت في أول أفلامها صغيرة ويعرض عليها أفلام هامة مع ممثلين كبار ومخرجين عظام، وفي أدوار هامة، فلا تستطيع وسط ذلك أن ترفض الأعمال.

وأشارت إلى أن إجمالي أعمالها التي صنفها من حولها أنها أدوار إغراء، كانت حوالي 6 أو 7 أفلام، وباقي أعمالها التي تمثل أكثر من 100 عمل كانت خارجة عن مشاهد الإغراء.

وعن تصريحها المثير للجدل والذي قارنت فيه بين قبلة أحمد زكي ومحمود حميدة قالت انها كانت تتحدث بشكل عام ولم تكن تقصد ان قبلته كانت رقيقة.