شاهد كيف فاجأ الجمهور محمد رمضان خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد !

شارك الممثل المصري ​محمد رمضان​ متابعيه فيديو نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد “نسر الصعيد” في محافظة قنا.

وظهر رمضان في الفيديو وهو محاط بالمئات من المعجبين الّذين عرقلوا دخوله إلى السيارة لأنّهم أحاطوه من كل الجهات.



وعلق رمضان على الفيديو قائلا: “الحمدلله على هذا الحب.. أهلي وناسي محافظة قنا.. أثناء تصوير مسلسل نسر الصعيد.. ثقة في الله نجاح”.

“نسر الصعيد” من بطولة رمضان، وفاء عامر والتونسيتين درة و​عائشة بن أحمد​ وسيد رجب، ​عايدة رياض​، محمد عز وآخرون، وهو من إخراج ياسر سامي.