شاهد.. كيف كانت ردة فعل ريم السعيدي ووسام بريدي لحظة إكتشافهما حملها‎!

خاض الإعلامي ​وسام بريدي​ وزوجته عارضة الأزياء التونسية ​ريم السعيدي​، تجربة جديدة مليئة بالحب والعاطفة، بعد إعلانهما خبر إنتظارهما مولودهما الأول.



ونشر برنامج ​The insiderar​ مقاطع فيديو عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، لبريدي والسعيدي وهما يدللان طفلاً رضيعاً وبدت عليهما السعادة، وحاولت السعيدي الاهتمام بالطفل ومداعبته وتحاول اللعب معه في طريقة مليئة بالحب ومشاعر الأمومة.

وقد ظهرت عليها ملامح الحمل من خلال بطنها المنتفخة قليلاً، إلا أن نحافتها وفستانها الواسع أخفيا الامر.



وتحدثت السعيدي عن فرحتها بعد معرفتها وتأكدها من حملها، وشرحت كيف راحت تصرخ وركضت نحو زوجها وهي تصرخ بشكل هستيري من السعادة، ليسألها إذا كانت حامل، مؤكدة أنها كانت مفاجأة جميلة لهما.

كما بدا بريدي في غاية السعادة، وحاول أن يلعب مع الطفل ويلتقط صورة لزوجته، وهي تحتضن الطفل الصغير لينام.