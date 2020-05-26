شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية “​كيم كارداشيان”​ متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، بمقطع فيديو لها ظهرت فيه أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة، تعود تحديداً ليوم 15 من شهر مايو الجاري.

حيث ظهرت كارداشيان في الفيديو بإطلالة جريئة وغريبة، فكانت ترتدي بنطالاً أبيض مفتوحاً من الأمام، أظهر منطقة الخصر والأرداف بشكل واضح، وحمالة صدر بنفس اللون من الأعلى،وتفاعل محبيها مع تلك الإطلالة، معبرين عن إعجابهم الشديد بها وبجميع الإطلالات التى تعتمدها حتى الغير مألوف منها.

يُذكر أن كيم كارداشيان قد طرحت مؤخراً أقنعة وجه للحماية من فيروس كورونا المستجد، وكانت المفاجأة في بيع كل الكمية المطروحة عبر الإنترنت خلال ساعة واحدة، ما دفع نجمة تليفزيون الواقع إلى التأكيد على طرح دفعة جديدة الأسبوع المقبل.