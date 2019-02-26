شاهد.. كيم كاردشيان بالاحمر الفاقع!

فاجأت كيم كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي، الجميع بقصها لشعرها وصبغه باللون الأحمر الفاقع ليتغير شكلها الذي تعود عليه متابعوها بخصلاتها السوداء المنسدلة الطويلة.

فقد نشرت كيم كاردشيان عبر حسابها على “سناب شات” مقطع فيديو قصير لها استعرضت من خلاله إطلالتها الجديدة بالشعر الأحمر الناري القصير، حيث ارتدت أيضاً تيشيرت قطنياً بنفس اللون.

طلالة نجمة تليفزيون الواقع وخبيرة التجميل والأزياء الشهيرة لاقت ردود أفعال متباينة بين محبيها، حيث اعتبر البعض أن اللون لا يليق مع لون بشرتها السمراء، بينما قال البعض إن اللون سيظهر بوضوح أكثر عندما تقوم بتصفيفه وتنسقه مع الملابس المناسبة والمكياج الذي يبرزه.