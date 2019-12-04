شاهد.. لجين عمران تثير الجدل بتصريح عن وضع العصمة في يد المرأة

اثارت الاعلامية السعودية لجين عمران الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن عصمة المرأة في الزواج.

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وتحدثت لجين عمران عن وضع عصمة الطلاق في يد المرأة وذلك ضمن برنامجها “مسايا لجين” المذاع على قناة SBS.

وقالت لجين إن البعض يسخر من المطالبة بمنح المرأة حق الطلاق، لأنها عاطفية وستتخذ هذا القرار سريعاً بدون عقلانية، مما يتسبب في انهيار العديد من الأسر.

ثم تابعت لجين عمران مناقشة الأمر من خلال حسابها على تويتر، وكتبت تغريدة قالت فيها: “برأيكم وين المشكلة.. إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها والزوج وافق.. والاثنين متفقين ومبسوطين وما عندهم أي مشكلة؟”، لتنهال عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض.