تعرضت الاعلامية السعودية لجين عمران لموقف محرج بعد ان تطاير فستانها بسبب الهواء بينما كانت تقف مع صديقاتها في احد المسابح.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قصير للحظة تطاير الاعلامية السعودية بينما يسمع ضحكات صديقاتها من الموقف الذي تعرضت له.

وقد اثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة فمنهم من وصف لجين عمران بـ “مارلين مونرو العرب” نسبة إلى الصورة الشهيرة للفنانة العالمية الراحلة التي تظهر فيها، وهي تحاول إمساك فستانها فيما انتقد اخرون نشر الفيديو وظهورها بهذه الشكل الغير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي.