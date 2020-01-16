شاهد.. لجين عمران: “نحن وحدنا من نتحمل المسؤولية”

شددت الاعلامية السعودية لجين عمران على ان الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هم من يجب ان يتحكموا بتوعية المواضيع التي يتابعونها.

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وقالت لجين عمران في برنامجها المذاع على قناة STC “احنا من نتحكم في الاشياء التي نبغى نشوفها مش الأشياء هي التي تتحكم فينا واحنا الذين نسعى لها مش هي التي تسعى لنا”.

وتابعت لجين عمران “اعتقد ان عندنا الحمدلله القدر الكافي من الحكمة والعقل وان نستخدم هذا العقل في الاختيار وان نفصل بين الغث والسمين ما بين المفيد والغير مفيد او التافه “.

وختمت لجين عمران كلامها بالقول “لا تجعلوا من الحمفى مشاهير اذا هم ما عندهم محتوى كيف اشتهروا نحن الذين شهرناهم”.