شاركت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير ظهرت فيه مع كل من الاعلاميتين السعودية لجين عمران والمصرية بوسي شلبي.

وظهرتا شذى حسون ولجين عمران وهما يهنئان بوسي شلبي على مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل “دراما كوين” لـلدمية الشهيرة أبلة فاهيتا والتي بدأ عرضها على منصة “نتفليكس” ابتداءا من 15 آذار/مارس الجاري.

واوضحت لجين عمران انها انهت الحلقات الستة للعمل في جلسة واحدة مؤكدة انها استمتعت بمشاهدته ونصحت المتابعين به.

ويشارك في بطولة “دراما كوين” أيضاً الممثلون المصريون باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين وأسامة عبدالله.

وكان قد تصدّر “دراما كوين” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر على شبكة الـ “ستريمينغ” المعروفة، بحسب ما أعلنت الأخيرة على السوشال ميديا.