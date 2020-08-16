شاركت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز متابعيها بمقطع فيديو جمعها بكل من شذى حسون، سيدة الأعمال السورية هبه الرمحين والإعلامية السعودية لجين عمران.

واستعرضت الإعلامية الإماراتية حجم الجاكوزي الخاص بمنزل عمران، حيث جلسن جميعهن داخله ومزحت لجين عمران مع صديقاتها بأنها سوف تفتح عليهن الماء وذلك أثناء وجودهن في حوض الاستحمام، فأشعلت هبة الرمحين المزاح بتحديها لها أن تفعل ذلك حقاً، فما كان من الإعلامية السعودية إلا أن قررت فتح الماء، لتتعالى صرخاتهن وضحكاتهن من أجل أن تتراجع وألا تفتح ماء الصنوبر عليهن.

وعلقت مهيرة عبدالعزيز كاتبة كاتبة: “عادي من وقت للثاني الواحد يتصرف بطفولة وعلى طبيعته كلنا بداخلنا طفل ومن حقه يطلع وفي العلن ونشجع بعض نطلعه من غير ما نحكم على بعض بشكل سلبي” وتابعت “عيشوا واضحكوا واستمتعوا.. العمر لحظة”.

كما عرضت عبدالعزيز فخامة منزل لجين عمران الجديد والذي بدا فخمًا جدًا، حيث كشفت عبدالعزيز في أحد الفيدوهات أن عمران قامت بإعطاء غرف النوم فكرة معينة مثل غرفة ماركة شانيل.