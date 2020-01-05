شاهد.. لحظة دخول مسلّح الى منزل نانسي عجرم ومواجهته وقتله من قبل زوجها!

نشرت قنوات لبنانية مقطع فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة في منزل نانسي عجرم يرصد المواجهة التي حصلت بين زوجها الدكتور فادي الهاشم والسارق والتي انتهت بمقتل الاخير.

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وفي تفاصيل الحادثة، فقد دخل محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، فجر اليوم، ملثّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان في جبل لبنان بقصد السرقة.

وتحت التهديد سلم الدكتور فادي الهاشم الذهب و المجوهرات الى السارق , لكن تطور الموضوع لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتهما مما اضطر فادي الدفاع عن نفسه و حصل تبادل لاطلاق النار بينهما و تمكن فادي من قتل السارق.

كما تعرضت نانسي لاصابة طفيفة في رجلها خلال المواجهة . و حالياً يتواجد فادي في أحد مراكز الشرطة للادلاء بإفادته حول الحادث.