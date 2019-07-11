شاهد .. لحظة غرق نجم مسرح مصر بسبب ” مقلب “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمد أنور ” نجم مسرح مصر وهو كاد أن يغرق في البحر أثناء تقضيته لأجازته الصيفية في الساحل الشمالي .
ويظهر أنور في الفيديو وهو برفقة صديقه الفنان محمد أسامة المشهور ب ” أوس أوس ” في لانش في اليحر .
حيث قام ” أوس أوس ” بعمل مقلب في أنور لعلمه بإنه يخاف من البحر فقام بإرهابه عن طريق قيادة اللانش بسرعة رهيبة في وسط البحر وهو يصرخ ومتشبث بمن يجلس بجانبه .
حتى سقط محمد أنور في البحر وأخذ يصرخ ويقول ” لا ” وخاصة إنه يخاف من البحر ولا يستطيع العوم وظهر فى الفيديو وهو يرتدي لايف جاكيت .
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#محمد_انور بيخاف من الماية #اوس_اوس يسكت لأ طبعا .. راح عمل فيه مقلب 😂🔥