شاهد .. لحظة غرق نجم مسرح مصر بسبب ” مقلب “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمد أنور ” نجم مسرح مصر وهو كاد أن يغرق في البحر أثناء تقضيته لأجازته الصيفية في الساحل الشمالي .

ويظهر أنور في الفيديو وهو برفقة صديقه الفنان محمد أسامة المشهور ب ” أوس أوس ” في لانش في اليحر .

حيث قام ” أوس أوس ” بعمل مقلب في أنور لعلمه بإنه يخاف من البحر فقام بإرهابه عن طريق قيادة اللانش بسرعة رهيبة في وسط البحر وهو يصرخ ومتشبث بمن يجلس بجانبه .

حتى سقط محمد أنور في البحر وأخذ يصرخ ويقول ” لا ” وخاصة إنه يخاف من البحر ولا يستطيع العوم وظهر فى الفيديو وهو يرتدي لايف جاكيت .