كشفت الفنانة التونسية ” لطيفة ” عن المفاجأة التي قدمتها لها عائلتها بمناسبة عيد ميلادها حيث قاموا بتسجيل أغنية لها بهذه المناسبة وتعبيرا عن حبهم لها .

ونشرت لطيفة في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر مقطع فيديو أثناء استماعها لهذه الأغنية وتلقيها لتلك المفاجأة وسط تأثر كبير وسعادة بها خاصة لمشاركة والدتها وأشقائها بالغناء فيها ولم تستطع تمالك دموعها .

وكتبت لطيفة في تعليقها على الفيديو : ” يا رب ما أحلى هذه المفاجأة أحلى مفاجأة في حياتي .. فرحة حياتي أمي الله يحفظك ليا أخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا .. إخواتي وولاد إخواتي ” .

وتابعت : ” كم أنا محظوظة بعيلتي يارب تحميهم وتخليهملي .. هذه أحلى هدية في عمري جاتني ” .

يا رب ما احلى هذه المفاجأة احلى مفاجأة في حياتي .. فرحة حياتي امي الله يحفظك ليا اخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا .. اخواتي و ولاد اخواتي كم انا محظوظة بعيلتي يا رب تحميهم و تخليهملي هذه احلى هدية في عمري چاتني

Part 2 pic.twitter.com/CAVeGbRTVC — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 14, 2021