شاهد.. لقاء مؤثر بين شام ابنة اصالة ووالدها ايمن الذهبي!

فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها، بنشر صورة لها مع طفلة، معلّقةً أنّها أخيراً التقت بوالدها وتعرّفت إلى أختها الصغيرة.

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ونشرت شام الذهبي مقطع فيديو في خاصية “الستوري” عبر “إنستغرام” للقائها بوالدها في المطار في لحظة مؤثرة.

كما نشرت شام مجموعة صور لها مع والدها واختها وعلقت قائلة: “واخيرا اجتمعت بوالدي واختى الملاك الصغير انجيلا”.

لقاء أيمن الذهبي بابنته شام، يأتي بعد فراق دام سنوات. واللافت أنّ أصالة، وعلى رغم القطيعة والخلاف بينها وبين طليقها السابق، إلا أنّها علقت على صور شام مع أختها قائلة: “روح مامي”، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين وأثنوا على أخلاق أصالة.