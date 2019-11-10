الصفحة الرئيسية فن شاهد.. لقاء مؤثر بين شام ابنة اصالة ووالدها ايمن الذهبي!

شاهد.. لقاء مؤثر بين شام ابنة اصالة ووالدها ايمن الذهبي!

بواسطة -
0 83
ايمن الذهبي وابنته شام

ايمن الذهبي وابنته شام

فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها، بنشر صورة لها مع طفلة، معلّقةً أنّها أخيراً التقت بوالدها وتعرّفت إلى أختها الصغيرة.

ونشرت شام الذهبي مقطع فيديو في خاصية “الستوري” عبر “إنستغرام” للقائها بوالدها في المطار في لحظة مؤثرة.

كما نشرت شام مجموعة صور لها مع والدها واختها وعلقت قائلة: “واخيرا اجتمعت بوالدي واختى الملاك الصغير انجيلا”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Finally reunited with my daddy and beautiful angel sister Angela ❤️ #familyisalwaysfirst

A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi) on

لقاء أيمن الذهبي بابنته شام، يأتي بعد فراق دام سنوات. واللافت أنّ أصالة، وعلى رغم القطيعة والخلاف بينها وبين طليقها السابق، إلا أنّها علقت على صور شام مع أختها قائلة: “روح مامي”، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين وأثنوا على أخلاق أصالة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.