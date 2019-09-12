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شاهد .. لمن أهدت هنا الزاهد بوكيه الورد بحفل زفافها ؟

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نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” عرب وود “عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة ” هنا زاهد ” والفنان ” أحمد فهمي ” الذي أقيم يوم أمس بحضور عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام .

وتظهر هنا الزاهد بمقطع الفيديو أثناء إهدائها لبوكيه الورد الخاص بالعروس لشقيقتها الصغرى ” فرح ” ورفضها رميه لأصدقائها بعد اصطفافهم خلفها لالتقاط البوكيه .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذى لاقى تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي .

كما انتشر أيضا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو آخر لرقص هنا وشقيقتها فرح وهي تحمل البوكيه على أنغام أغنية ” يا بنات ” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .

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#عرب_وود | هنا الزاهد تهدي شقيقتها "بوكيه ورد" بحفل زفافها ❤ #هنا_الزاهد

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Rabena ykhliko lb3d ya gomaal ento❤️❤️❤️❤️❤️

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