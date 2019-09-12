شاهد .. لمن أهدت هنا الزاهد بوكيه الورد بحفل زفافها ؟

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” عرب وود “عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة ” هنا زاهد ” والفنان ” أحمد فهمي ” الذي أقيم يوم أمس بحضور عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام .
وتظهر هنا الزاهد بمقطع الفيديو أثناء إهدائها لبوكيه الورد الخاص بالعروس لشقيقتها الصغرى ” فرح ” ورفضها رميه لأصدقائها بعد اصطفافهم خلفها لالتقاط البوكيه .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذى لاقى تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي .
كما انتشر أيضا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو آخر لرقص هنا وشقيقتها فرح وهي تحمل البوكيه على أنغام أغنية ” يا بنات ” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
#عرب_وود | هنا الزاهد تهدي شقيقتها "بوكيه ورد" بحفل زفافها ❤ #هنا_الزاهد
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">