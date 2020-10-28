نشر الفنان المصري الشعبي عمر كمال، مقطع فيديو قصير عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه مع الفنان حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا.

وظهرت لورديانا في الفيديو، بفستان أحمر طويل مفتوح وهى تؤدي وصلة رقص مثيرة، على انغام مهرجان “انت معلمة”، أمام عمر كمال وحمو بيكا، اللذين تفاعلا معها واندمجا معًا خلال الوصلة.

جاء ذلك بعدما أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها فى مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية “اخواتى” للمطرب الشعبى شحته كاريكا،

يذكر ان عمر كمال كان دائم الظهور مع الراقصة جوهرة ما جعل بعض متابعيه يستغرب من الفيديو الجديد حيث كتب احدهم: “هوا كل فيديوهاتك مع رقاصات ” فيما قالت اخرى: “مش كانت صاحبيتكم الرقاصه التانيه جوهره ”.