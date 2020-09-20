أثارت الفنانة المصرية ليلى احمد زاهر الجدل باعترافها بغيرتها الشديدة على الدها الفنان أحمد زاهر بدرجة تفوق غيرة والدتها عليه.

وفي التفاصيل، فقد سردت ليلى، خلال حلولها ضيفة مع والدها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل غيرتها على والدها من المعجبات والمشادة التي وقعت بينها وبين إحداهن.

و أكدت ليلى ابنة أحمد زاهر على غيرتها الشديدة بوالدها، وأنها لا تمانع من تحية والتقاط المعجبات الصور معه، ولكنها تتصدى بكل قوتها عندما تشعر أن إحدى المعجبات تتدلل وتتعدى الخطوط المفروضة.

وقلدت ليلى ابنة أحمد زاهر موقفاً حقيقياً وقع لها مع إحدى معجبات والدها، فالمعجبة أخذت تتغزل بوسامة أبيها وتشيد بملامحه التي تبدو أصغر سناً من الشاشة، وهنا تدخلت ليلى في الحديث وانفعلت على الفتاة وأخذت تقول لها: “ايه…ايه”، مشيرة إلى أنها لا تمانع اقتراب أي معجبة من والدها والتقاط الصور معه والقاء التحية ولكنها لا تحب طريقة بعضهن في إبداء الإعجاب التي تكون نابعة من التصنع والمبالغة.

أما أحمد زاهر فقد قال إن ابنته ليلى شديدة الغيرة عليه، وأنها كثيراً ما تتشاجر مع معجباته، وهنا سألتها منى الشاذلي لماذا لا تنتظرين لحين العودة إلى المنزل وسرد التفاصيل لوالدتك؟ فأجابت ليلى بأن أمها متفهمة جداً وسوف تقول لها: “عادي يا ليلى دول معجبات”، في حين أنها ليست متفهمة بهذا القدر مثلها.