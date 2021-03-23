أثارت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ​ليلى عبد الله الجدل بسبب أحدث اطلالاتها والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

.وظهرت ليلى عبدالله في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام وهي تصور نفسها على طريقة السيلفي وكان لافتا للنظر ظهورها بأذن الشيطان ما اثار استغراب الكثير من متابعيها.

وقد تفاعل عدد كبير من الناشطين مع اطلالة ليلى عبدالله حيث عبر الكثيرين عن استغربهم وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “سلام قولاً من ربً رحيم ” و “ولله في خلقه شؤون وربي ما اتوقع منها بلذات هذا المنظر”.

من ناحية الفنية، تشارك ليلى عبدالله في مسلسل سرك الخافي بدور سيدة حامل كما يشاركها بطولة المسلسل الفنان الشاب عبدالله بوشهري وكان قد نشر بوشهري صورة تجمعه مع ليلى عبدالله وعلق عليها بأغنية رومانسية ما لفت أنظار الجمهور إلى الثنائي.