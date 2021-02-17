شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو وصفه المتابعون بالجريء من شاطئ البحر في دبي؛ وهي ترقص على أغنية “أماكن السهر” للفنان المصري عمرو دياب.

وعلقت ليليا الاطرش على الفيديو ، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بالقول ” ع البحر ان مشي الموج يهدى ويختشى.. كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين..”.

. وقد تفاعل متابعو ليليا الاطرش مع الفيديو فيما اتهمها البعض بتقليد دينا الشربيني في طريقة رقصها على أغنية “أماكن السهر”، وقال البعض: “واضح خالص انك بتقلدي دينا الشربيني صاحبة الأغنية اصلا بس انتي ملابسك عارية عنها”، و”بتقلدي دينا الشربيني في كليب عمرو دياب”، “ذكرتيني بدينا الشربيني”.

كما علق اخرون بتعليقات مستوحاة من دورها في مسلسل “باب الحارة” الشهير الذي جسدت فيه دور “لطيفة” وحذرها البعض من غضب “عصام” في إشارة إلى النجم ميلاد يوسف الذي جسد الشخصية في مسلسل “باب الحارة”. وعلق بعض المتابعين قائلين: “باطل عليكي يا لطيفة”، “عينك تشوفها يا عصام يا ابن شوكت”، “وين عصام عنك”، و”والله لقول لعصام”، و”يا باطل على بيت أبو عصام”، و”وين عصام عنك بهاللبس يا عيب الشوم يا لطيفة”، وقال آخر: “كتير بحبك كتير يا بنت بلدي بس كتير صايرة تتشلحي مو من عوايدك.. يعني اللي مفكرين هيك حلو والله مو حلو”.

جدير بالذكر أن الفنانة ليلى الأطرش اشتهرت عربيا بشخصية “لطفية” زوجة “عصام” الأولى، والتي تعيش مع “ضرايرها” في خط غالباً ما يحتوي على الكوميديا، إضافة إلى كونها ابنة المرأة القوية “فريال” التي جسدت شخصيتها الفنانة وفاء موصللي. وأعلنت ليليا الأطرش اعتذارها عن المشاركة منذ الجزء الثامن من المسلسل الذي عرض الجزء التاسع والعاشر.