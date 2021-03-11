صدمت الممثلة السورية ليليا الأطرش جمهورها على الهواء حيث قامت بإزالة “الشامة” الموجودة على .وجهها، كاشفةً عن أنها ليست حقيقية، بل هي تحب أن ترسمها وتبقيها على وجهها.

فخلال حلولها ضيفة على برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي السوري مصطفى الآغا، طلب الأخير من ليليا الاطرش إزالة الشامة على الهواء مباشرة، وهو الأمر الي قامت به بالفعل.

تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أعرب الكثيرون عن صدمتهم لإعتقادهم أن “الشامة” حقيقية، فيما أكد البعض الآخر على جمالها كيفما كانت.

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت النجمة السورية متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعلانها موعد زواجها، وكتبت ليليا على صورة ارتسم فيها خاتما خطوبة: “تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي”

الأمر الافت بالموضوع بأن ليليا لم تكن جدية حول موضوع زواجها، بل أنها كانت “مزحة”، واختارت يوم 29 شباط للزفاف، وهو يوم غير موجود في شهر شباط الذي يمتد لـ28 يوماً فقط إلا في حال كانت السنة كبيسة، وهذه السنة ليست كذلك…